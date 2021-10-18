В "красных" зонах нужно наращивать темпы вакцинации – Минздрав

Наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.

Об этом во время рабочего визита в Запорожскую область отметила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, передает пресс-служба Минздрава﻿.

По словам заместителя министра, в области все больницы, которые принимают больных с COVID-19, в среднем заполнены на 75%. Однако ситуация не является критической, больницы имеют все необходимое для приема больных и обеспечены кислородом.

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают 5-7 тысяч прививок, тогда как согласно способности региона их количество должно быть не менее 11 000 в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации очень мала для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации" , - сказала заместитель министра.

Также должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок, отметила Карчевич.