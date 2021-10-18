"Выглядит моложе Галкина": новый образ Пугачевой

Популярная певица Алла Пугачева продолжает поражать своим новым стилем. ﻿На странице Примадонны в Instagram появилось новое фото, на котором звезда предстала в довольно неестественном помолодевшем виде, сообщает УНИАН.

На фото Пугачева сидит на светлом диване и смотрит в камеру с легкой улыбкой на лице. На лице 72-летней Пугачевой незаметно морщин, ее кожа гладкая и свежая, словно у молодой девушки. ﻿Фанаты не могли не заметить "помолодевший" вид звезды.