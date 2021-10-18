"Красную" зону могут ввести и в других областях – Кузин

В Министерстве здравоохранения не исключают возможности расширения "красной" зоны карантина, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в ходе брифинга.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости превышен в большинстве областей Украины.

"Ситуация, которая возникла в 5 областях - Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской. ... в этих регионах была введена "красна" зона. Это случилось из-за легкомысленного отношения к вакцинации. Эта ситуация не оставила другого выбора. [...] Не исключено, что в ближайшее время "красный" уровень может быть в других областях" , - отметил Кузин.

Главный санврач отметил, что сейчас у каждого гражданина Украины есть выбор - сделать прививку или дальше жить в режиме усиленного карантина.