Постковидный синдром может длиться год: симптомы

Люди, которые заболели коронавирусом и при этом не были вакцинированы чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок во время брифинга.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни" , - рассказал Черенок.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:

затруднение дыхания,

нарушение сна,

одышка,

трудности при концентрации внимания и т. д.

Автор: Мария Кучерявец