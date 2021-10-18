Экономика Украины восстанавливается медленнее, чем падала в 2020-м

По оценке Минэкономики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2021 года составил 2,9%. Это в два раза меньше, чем падение за аналогичный период прошлого года (5,7%), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в публикации департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства.

"Наличный восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени" , - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Минэкономики, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков.

"Так, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса продолжает давить на восстановление экономик мира и Украины в том числе" , - добавили в министерстве.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Автор: Александр Белоус