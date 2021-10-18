Subaru WRX обзавелся универсалом Sportwagon

В этом году компания Subaru идет на рекорд по количеству представленных новинок. Очередное пополнение ожидает любителей "заряженных" универсалов в лице модели WRX, сообщает Обозреватель.

Первыми с новым поколением Subaru WRX Sportwagon познакомились жители Австралии.

Новинка стала своеобразным симбиозом мощного седана WRX и универсала Subaru Levorg. Напомним, что компания обновила седан WRX в сентябре внешнего года, поэтому в продаже модели в обоих кузовах появятся одновременно.

Новинка стала своеобразным симбиозом мощного седана WRX и универсала Subaru Levorg. Источник: Subaru

От своего трехобъемного родственника универсал отличается более интеллигентным обвесом со значительно меньшим количеством черных деталей. Под капотом модели будет располагаться новый оппозитный 2,4-литровый мотор, который на американской версии развивает мощность 275 "лошадок". В паре с ним работает вариатор с восемью фиксированными передачами, а вот у седана в активе есть еще и классическая МКП. Привод традиционно осуществляется на все колеса.

Под капотом модели будет располагаться новый оппозитный 2,4-литровый мотор. Источник: Subaru

Новая генерация Subaru WRX ожидается у дилеров во втором квартале будущего года. Стоимость и комплектации станут известны ближе к началу продаж.