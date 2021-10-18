Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев

Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор осуществляет свой первый официальный визит в Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в Киеве начинаю мой первый официальный визит в Украину. Впереди – насыщенный день в этом прекрасном городе", – написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь, пресс-служба ЕС в Украине отмечает, что во время своего четырехдневного пребывания в Украине Гилмор проведет встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром юстиции Денисом Малюськой, уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, а также с депутатами украинского парламента и другими высокопоставленными чиновниками.

Также он встретится с представителями инициативы "Крымская платформа" и членами дипломатического сообщества, включая страны-члены и международные организации. Кроме того, Гилмор посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.

"Ожидается, что Спецпредставитель ЕС обсудит двустороннее сотрудничество между Европейским Союзом и Украиной в сфере защиты прав человека. Также он затронет вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в стране, включая неподконтрольные украинской власти территории на востоке и незаконно аннексированный Крымский полуостров", – сказано в сообщении.

Визит проходит после саммита между ЕС и Украиной, который прошел 12 октября.