СБУ обнаружила схроны с оружием на востоке и юге Украины

СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне схроны со взрывчаткой и противотанковыми минами.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В Донецкой области тайник с арсеналом оружия обнаружили в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

"По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона" , - говорится в сообщении.

При осмотре тайника изъяли:

почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте,

4 детонаторы,

1 ручной противотанковый гранатомет,

2 противотанковые мины ТМ-62м,

2 минометные мины калибра 120 мм,

1 противопехотная мина кругового поражения,

более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

В то же время в Херсоне работники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт на окраине города. Там нашли 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.