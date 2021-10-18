СБУ обнаружила схроны с оружием на востоке и юге Украины
СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне схроны со взрывчаткой и противотанковыми минами.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
В Донецкой области тайник с арсеналом оружия обнаружили в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.
"По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона", - говорится в сообщении.
При осмотре тайника изъяли:
- почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте,
- 4 детонаторы,
- 1 ручной противотанковый гранатомет,
- 2 противотанковые мины ТМ-62м,
- 2 минометные мины калибра 120 мм,
- 1 противопехотная мина кругового поражения,
- более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
В то же время в Херсоне работники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт на окраине города. Там нашли 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.