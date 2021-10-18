РФ провела массовую высадку тактического десанта в Крыму

Россия провела в Крыму массовую высадку тактического десанта. К тренировкам были привлечены экипажи около 20 штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, сообщает Деловая столица.

Указано, что целью таких учений "блокирование и уничтожение боевиков" при поддержке тактического воздушного десанта, а также "предупреждение терактов" и "дестабилизации обстановки в регионах".

"Десантирование личного состава осуществлялось из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" , — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что в тренировках также приняли участие подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.

Так, в общем количество привлеченных войск составило около 8000 военнослужащих, около 350 единиц вооружения и военной техники.