РФ примет активные меры в случае вступления Украины в НАТО
В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает РБК-Украина.
По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины
"там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".
Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.
"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – заявил Песков.