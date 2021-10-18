РФ примет активные меры в случае вступления Украины в НАТО

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает РБК-Украина.

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы" .

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.