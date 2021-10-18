Украина получила партию оружия из США

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил полковник медслужбы уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук в эфире гостелеканала "Дом".

Груз прибыл в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

По словам Матийчука, доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Он назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.