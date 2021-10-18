В Нидерландах после футбольного матча обрушилась трибуна с фанатами

Трагедией едва не завершился матч 9-го тура чемпионата Нидерландов между командами Неймеген и Витесс, сообщает Новое время.

По окончании поединка футболисты гостей отправились к трибуне со своими фанатами, чтобы вместе отпраздновать победу.

В это время болельщики начали подпрыгивать на своих местах, что едва не привело к тяжелым последствиям.

Под тяжестью фанатов трибуна просто рухнула. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Повезло, что трибуна находилась на нижнем ярусе и под ней никого не оказалось.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries ???? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Власти города Неймеген уже потребовали провести расследование инцидента и выяснить его причину.