Работа ОБСЕ на оккупированной части Луганщины продолжается
Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об этом, ссылаясь на пресс-службу миссии, сообщает Дом.
"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", — говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.
В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты нарушений и информировать о них.
"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", — резюмировали в пресс-службе.