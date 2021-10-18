Работа ОБСЕ на оккупированной части Луганщины продолжается

Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об этом, ссылаясь на пресс-службу миссии, сообщает Дом.

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", — говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты нарушений и информировать о них.