4 фильма октября: новинки в мире кино

Исландские крестьяне находят гибридного ягненка, а финны и русские — общий язык. Кинокритик Петр Скопин советует, что обязательно стоит посмотреть в октябре, сообщает Esquire.

«Последняя дуэль»

Режиссер: Ридли Скотт.

В ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек.

Премьера: 28 октября.

Масштабный исторический фильм от автора «Чужого» и «Гладиатора». Маргарит (Джоди Комер) рассказывает вернувшемуся с войны мужу, рыцарю Жану де Карружу (Мэтт Дэймон), что ее изнасиловал их сосед Жак Ле Гри

(Адам Драйвер). Женщине никто не верит. По решению короля (Бен Аффлек) конфликт между героями разрешит дуэль. Но если де Карруж проиграет, его жену сожгут на костре за клевету. Впервые со времен «Умницы Уилла Хантинга» старые друзья Дэймон и Аффлек не только сыграли главные роли в одной картине, но и вместе написали к ней сценарий. Вишенка на торте — Адам Драйвер, к 2021 году, кажется, ставший главным секс-символом современного Голливуда. Предыдущий фильм Ридли Скотта о дуэли чуть не разрушил его карьеру в конце 1970-х, и символично, что режиссер решил вернуться к ней теперь, когда ему уже нечего доказывать киноиндустрии.

«Общага»

Режиссер: Роман Васьянов.

В ролях: Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева и Никита Ефремов.

Премьера: 7 октября.

1984 год, Свердловск, расцвет эпохи советского рока. Парни и девчонки пытаются строить свою жизнь, не имея личного пространства и денег и не понимая, что их ждет завтра. Для первого режиссерского проекта оператор Роман Васьянов («Отряд самоубийц», «Ярость»), герой одного из громких выпусков шоу Юрия Дудя, выбрал дебютный роман Алексея Иванова «Общага-на-Крови». О том, что фильм удался, говорит не столько попадание в конкурсную программу «Кинотавра» (туда часто попадает и проходное кино), сколько оценка самого писателя, которому понравился честный драматизм картины и ее яркая энергетика.

«Купе номер 6»

Режиссер: Юхо Куосманен.

В ролях: Юра Борисов и Сейди Хаарла.

Премьера: 28 октября.

Студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей московской любви. Ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером (Юра Борисов). Так начинается история дружбы, любви и культурного обмена. В «Купе номер 6» любимец Канн Юхо Куосманен ориентировался не только на «Трудности перевода» с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон, но и на «Титаник» Кэмерона, о чем герои впрямую говорят в одном из диалогов.

«Агнец»

Режиссер: Вальдимар Йоханнссон.

В ролях: Нуми Рапас, Хильмир Снайр Гвюднасон и Бьёдн Хлинур Харальдссон.

Премьера: 30 октября.

Бездетная пара живет в сельской глуши в Исландии. Однажды они находят в своем сарае полуягненка-получеловека и решают воспитать это существо как собственного ребенка. Но то, что принесло мир в семью, скоро ее и разрушит.

Эта фэнтезийная драма, получившая приз за оригинальность в Каннах, об абсолютном принятии (и его противоположности) удивительно созвучна миграционному кризису в Европе. Выдающийся пример европейской эклектики.