Радуцкий рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаун
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что вводить общенациональный локдаун в Украине не планируют, благодаря вакцинации населения от коронавируса. Об этом, ссылаясь на слова Радуцкого в эфире телеканала "Интер", сообщает РБК-Украина.
По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, а около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что
"позволяет работать в адаптивном карантине".
"Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют", – заявил Радуцкий.
Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровни эпидопасности.
"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности – это опасный уровень, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом", – добавил он.