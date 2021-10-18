Радуцкий рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаун

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что вводить общенациональный локдаун в Украине не планируют, благодаря вакцинации населения от коронавируса. Об этом, ссылаясь на слова Радуцкого в эфире телеканала "Интер", сообщает РБК-Украина.

По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, а около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что "позволяет работать в адаптивном карантине" .

"Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют", – заявил Радуцкий.

Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровни эпидопасности.