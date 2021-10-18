СБУ ликвидировала масштабный канал сбыта наркотиков

Служба безопасности Украины нейтрализовала наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропных веществ. Злоумышленники реализовывали свою "продукцию" в Киеве и области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков, у организаторов группы обнаружили подготовлен к продаже "товар" почти 1 миллион гривен.

"Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, таблетки экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков" , - заявили в спецслужбе.

Готовую "продукцию" они сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии "товара". У них изъяли партию амфетамина, таблетки экстази и ЛСД, а также марихуану.

Кроме того, в нарколаборатории выявлено оборудования и химические вещества для изготовления психотропных веществ.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей" , - добавили в СБУ.