Врач рассказала, как заболевания ЖКТ проявляются на коже
Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи, сообщает Clutch.
На своей странице в Instagram гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о том, как проблемы в роботе желудочно-кишечного тракта могут отобразиться на состоянии кожи.
"Наша кожа и внутренние органы функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. Зачастую кожные проблемы не возникают самостоятельно, а являются следствием болезней или неправильного питания. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи", - сообщила врач.
По словам гепатолога внешне дефицит витаминов и минералов может проявляться:
- сухостью, бледностью и шелушением кожи;
- высыпаниями, гнойничковыми поражениями кожи;
- кожным зудом;
- изменением цвета кожи - покраснением, нарушением пигментации;
- кровоизлияниями, гингивитами, стоматитами, плохо заживающими ранами;
- выпадением волос;
- ломкостью ногтей.
Какая связь между кожными проявлениями и нарушениями в работе органов ЖКТ?
- Пиодермия может свидетельствовать о проблемах с печенью, воспалительном заболевании кишечника.
- Узловатая эритема может являться признаком воспалительных заболеваний кишечника, например, болезни Крона или язвенного колита.
- Ксантомы могут свидетельствовать о повышенном уровне триглицеридов в сыворотке крови, проблемах с поджелудочной железой.
- Пигментные пятна могут быть признаком плохого желчеоттока.
Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные Helicobacter pylori, могут влиять на возникновение: угревой сыпи; идиопатической крапивницы; атопического дерматита; пищевой аллергии; разнообразных псевдоаллергических проявлений.
"Мы редко связываем проблемы с кожей с заболеваниями ЖКТ, но их неожиданное возникновение или длительное рецидивирующее течение - повод, чтобы обратится к специалисту и проверить свое здоровье", - рекомендует врач.