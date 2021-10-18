Врач рассказала, как заболевания ЖКТ проявляются на коже

Врач рассказала, как заболевания ЖКТ проявляются на коже
Фото: Рixabay

Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи, сообщает Clutch.

На своей странице в Instagram гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о том, как проблемы в роботе желудочно-кишечного тракта могут отобразиться на состоянии кожи.

"Наша кожа и внутренние органы функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. Зачастую кожные проблемы не возникают самостоятельно, а являются следствием болезней или неправильного питания. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи", - сообщила врач.

По словам гепатолога внешне дефицит витаминов и минералов может проявляться:

  • сухостью, бледностью и шелушением кожи;
  • высыпаниями, гнойничковыми поражениями кожи;
  • кожным зудом;
  • изменением цвета кожи - покраснением, нарушением пигментации;
  • кровоизлияниями, гингивитами, стоматитами, плохо заживающими ранами;
  • выпадением волос;
  • ломкостью ногтей.
Акне
Акне

Какая связь между кожными проявлениями и нарушениями в работе органов ЖКТ?

  • Пиодермия может свидетельствовать о проблемах с печенью, воспалительном заболевании кишечника.
  • Узловатая эритема может являться признаком воспалительных заболеваний кишечника, например, болезни Крона или язвенного колита.
  • Ксантомы могут свидетельствовать о повышенном уровне триглицеридов в сыворотке крови, проблемах с поджелудочной железой.
  • Пигментные пятна могут быть признаком плохого желчеоттока.

Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные Helicobacter pylori, могут влиять на возникновение: угревой сыпи; идиопатической крапивницы; атопического дерматита; пищевой аллергии; разнообразных псевдоаллергических проявлений.

"Мы редко связываем проблемы с кожей с заболеваниями ЖКТ, но их неожиданное возникновение или длительное рецидивирующее течение - повод, чтобы обратится к специалисту и проверить свое здоровье", - рекомендует врач.

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