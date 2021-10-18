Врач рассказала, как заболевания ЖКТ проявляются на коже

Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи, сообщает Clutch.

На своей странице в Instagram гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о том, как проблемы в роботе желудочно-кишечного тракта могут отобразиться на состоянии кожи.

"Наша кожа и внутренние органы функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. Зачастую кожные проблемы не возникают самостоятельно, а являются следствием болезней или неправильного питания. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к нарушению всасывания необходимых организму веществ с развитием их дефицита, что отражается на состоянии кожи" , - сообщила врач.

По словам гепатолога внешне дефицит витаминов и минералов может проявляться:

сухостью, бледностью и шелушением кожи;

высыпаниями, гнойничковыми поражениями кожи;

кожным зудом;

изменением цвета кожи - покраснением, нарушением пигментации;

кровоизлияниями, гингивитами, стоматитами, плохо заживающими ранами;

выпадением волос;

ломкостью ногтей.

Акне

Какая связь между кожными проявлениями и нарушениями в работе органов ЖКТ?

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