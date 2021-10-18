Лукашенко прогнозирует новые массовые протесты в стране
Александр Лукашенко не исключает, что перед проведением намеченного на конец февраля конституционного референдума в стране пройдут массовые протесты, сообщает Белта.
Такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь к руководству КГБ во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности.
"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня "Х", как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что их целью будет свержение действующей власти.