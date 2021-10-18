В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации

Министерство здравоохранения Украины готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Его обнародуют уже на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение и также будет рекомендован формат справки для выдачи" , - заявил Кузин.

Автор: Анастасия Рокитна