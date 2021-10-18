Коллекторы начали работать по-новому

В Украине с 14 октября изменились правила работы коллекторов, теперь они должны быть зарегистрированы в НБУ, сообщил﻿ Telegram-канал "Опендатамедіа".

"С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Сейчас в него внесены данные о 33 компаниях" ,– отметили в сообщении.

Закон №1349-IX о коллекторах приняли еще в марте, но лишь осенью он вступил в силу. Согласно новым правилам, до 14 октября коллектор должен был в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. Те, кто по каким-то причинам этого не сделали, оказались вне закона.

"Коллекторам запрещается: использовать угрозы и шантаж, вредить репутации, взаимодействовать с заемщиком более двух раз в сутки" ,– сообщили в посте.

Украинцам, которые столкнулись с незаконными действиями коллекторов, советуют воспользоваться общим сервисом "Опендатабот" и Нацбанка для подачи жалобы.