В ОРДЛО катастрофа из-за COVID-19 – Гармаш

На оккупированных территориях Донбасса катастрофическая ситуация с распространением COVID-19. Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Захватить территорию – это одно, но удержать ее – совсем другое дело. Такая большая страна как Украина не может быть оккупирована", – считает он.

По словам Гармаша, России придется решать вопрос с властью, так как она не может содержать ОРДЛО.