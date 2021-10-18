В ОРДЛО катастрофа из-за COVID-19 – Гармаш
На оккупированных территориях Донбасса катастрофическая ситуация с распространением COVID-19. Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
"Захватить территорию – это одно, но удержать ее – совсем другое дело. Такая большая страна как Украина не может быть оккупирована", – считает он.
По словам Гармаша, России придется решать вопрос с властью, так как она не может содержать ОРДЛО.
"Там сейчас катастрофа из-за COVID-19. Люди умирают по тысяче человек в день в одном только "ДНР". Тысяча умерших на два миллиона населения – это огромные цифры. Поэтому Украину они не удержат. Единственное, на что могут надеяться - приход пророссийской силы к власти, но этого не будет", – отметил Гармаш.