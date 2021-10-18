Вырезы, корсетные топы и платформа: итоги Недели моды весна – лето 2022

Украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился со своими поклонниками модными советами. На этот раз дизайнер подвел итог всех Недель моды, которые происходили в столицах моды накануне и рассказал, какие тренды нас ждут в новом сезоне, сообщает 24 Канал.

Неделя моды – одно из самых интересных событий в фэшн-индустрии. Самые знаменитые дизайнеры из Нью-Йорка, Милана, Лондона и Парижа показывают свои новые коллекции. Кое-где мода на некоторые вещи повторяется с предыдущим сезон, а иногда гостей ждут довольно непредсказуемые элементы гардероба, которые в новом сезоне имеют все шансы стать трендовой вещью.

Украинский модельер Андре Тан провел анализ топовых показов из четырех столиц моды и рассказал в своем инстаграме, на что именно нужно обратить внимание весной и летом 2022 года.

Нью-Йорк

"По традиции первыми тенденции для будущего сезона представили дизайнеры в Нью-Йорке. На подиумах мы увидели то, что так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья. Кстати, заниженная талия с нулевых – один из главных хитов года, и от этой тенденции точно никуда не деться" , – написал дизайнер.

Фото из инстаграма Андре Тана

Фото из инстаграма Андре Тана

Лондон

Дизайнеры из Лондона советуют в новом сезоне быть в центре внимания. Цветовая палитра должна быть очень яркой, а еще лучше – ослепительной неоновой. Не обошлось и без смелых аксессуаров, например, цветных колготок и кружевных чулок, которые легко подстраиваются и под повседневный гардероб, и под вечерний наряд.

Фото из инстаграма Андре Тана

Милан

Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистические принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.

Фото из инстаграма Андре Тана

Париж

Фото из инстаграма Андре Тана