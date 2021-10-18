Боец UFC МакГрегор разбил лицо музыканту

В очередной неприятной ситуации оказался бывший чемпион мира по смешанным единоборствам в легком весе Конор МакГрегор. 33-летний ирландец во время вечеринки в Риме сломал нос итальянскому диджею и телеведущему Франческо Факкинетти, сообщает Обозреватель.

МакГрегор крестил своего сына в Ватикане, а затем пышно это отмечал. Скандал произошел ночью, когда Конор пригласил Факкинетти перебраться в другое место, а затем неожиданно ударил кулаком по лицу. По словам итальянского музыканта, боец сломал ему нос на глазах у десяти свидетелей.

"Мы более двух часов весело проводили время, после чего он напал на меня без всякой мотивации. Я должен рассказать, что этот человек действительно жесток и опасен" , – написал Франческо в соцсетях, опубликовав фотографии своих повреждений лица.

Диджей пострадал от МакГрегора. Источник: скриншот

Жена диджея подтвердила его рассказ, дополнив свидетельством, что после удара МакГрегора оттащили охранники, а ее муж упал на стол, а затем оказался на земле с кровью на лице. Итальянец не собирается спускать дело на тормозах и будет подавать на звездного бойца в суд.

МакГрегор снова поскандалил. Источник: twitter.com/HipHopTiesMedia

Напомним, ирландец в UFC выиграл 22 боях, шесть раз проиграл, причем, два последних – досрочно американцу Дастину Порье.