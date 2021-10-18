Наблюдателей ОБСЕ взяли в заложники в Горловке - Гармаш

В Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш﻿.

"В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Вот цитата из вчерашнего отчета Миссии: "В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, которого, по сообщениям, задержали вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября" , - написал он.

Гармаш напомнил, что ОБСЕ - это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом.