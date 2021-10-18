Взрывная тренировка для каждого мужчины: как накачать сильные плечи

Сосредоточим наше внимание на плечах. ﻿Взрывным комплексом упражнений для плеч поделился тренер Дэниел Энтони. Как замечает он, эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы, сообщает 24 Канал.

Совет: не забывай разогреть мышцы перед тренировкой. Это позволит не только избежать травматизма, но и достичь желаемых результатов.

Как накачать сильные плечи – тренировка

Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку: