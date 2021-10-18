Взрывная тренировка для каждого мужчины: как накачать сильные плечи
Сосредоточим наше внимание на плечах. Взрывным комплексом упражнений для плеч поделился тренер Дэниел Энтони. Как замечает он, эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы, сообщает 24 Канал.
Совет: не забывай разогреть мышцы перед тренировкой. Это позволит не только избежать травматизма, но и достичь желаемых результатов.
Как накачать сильные плечи – тренировка
- Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений
- Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
- Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку
- Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
- Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений
- Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку.
Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку: