В правительстве планируют увеличить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики подготовило доработанный проект постановления Кабинета министров относительно минимальных цен на алкоголь. Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривен, свидетельствует проект постановления, размещенный на сайте Минэкономики, сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их нужно откорректировать.

Предлагается повысить минимальные розничные цены:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;

виски, ром и джин - на 5,9%;

коньяк (бренди) - на 5,5%;

винодельческую продукцию; вермуты, другие вина - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на вина виноградные натуральные; игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен" , - говорится в документе.

По оценке Минэкономики, количество субъектов хозяйствования и/или физических лиц, на которых будет распространяться действие акта составляет 98 226 субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и реализацию алкогольных напитков.

Напомним, Кабинет министров в январе 2021 года повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.

Автор: Александр Белоус