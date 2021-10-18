Новая оболочка Xiaomi построена на Android 11

Новая оболочка Xiaomi построена на Android 11

Пока производители смартфонов стараются как можно быстрее обновить свои устройства до новой версии Android, чтобы удовлетворить желания пользователей, Xiaomi, похоже, решила, что ей и так хорошо. Стало известно, что MIUI 13 будет построена на уже устаревшем Android 11. Однако будут исключения, сообщает 24 Канал.

Информация от китайского инсайдера говорит, что в этом году не следует ожидать ни смартфона с MIUI 13 из коробки. Сама же оболочка будет анонсирована уже осенью.

Когда ждать MIUI 13

Летом представитель Xiaomi сообщил, что MIUI 13 выйдет ближе к концу 2021 года. Релиз решили отложить, чтобы лучше проработать систему после шквала критики от пользователей, столкнувшихся с багами в 12 версии оболочки. Компания тогда заявила, что не успевает довести систему до того вида, в котором желает ее видеть. Последние данные показывают, что анонс следует ожидать в ноябре. О дате начала обновлений еще ничего неизвестно.

Закрытое бета-тестирование вроде начнется в конце года - судя по всему, сразу после премьеры. Обычно для него выделяют не менее месяц, после чего идет открытый бета-тест и только тогда появляется финальная версия.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что смартфоны с MIUI 13 из коробки появятся только в следующем году. Не исключено, что даже Xiaomi 12 выйдет из MIUI 12.5 Enhanced, а потом одним из первых получит обновление до MIUI 13.

Кроме того:

  • Китайский инсайдер советует уменьшить ожидания относительно новой версии оболочки, ведь она будет очень похожа на нынешние версии 12 и 12.5 Enhanced.
  • Изменения будут в основном заметны в визуальной части фирменных приложений.
  • Версий будет две: одна построена на новом Android 12, другая - на базе Android 11.
  • Это означает, что все пользователи получат новый Android. Касается это в первую очередь смартфонов, выпущенных два и более года назад.
  • Если это правда, то вариант на базе Android 11 не получит новых функций, которые в этом году добавила Google в своей операционной системы. Такая система сможет получить разве обновленный дизайн.

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