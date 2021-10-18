Новая оболочка Xiaomi построена на Android 11

Пока производители смартфонов стараются как можно быстрее обновить свои устройства до новой версии Android, чтобы удовлетворить желания пользователей, Xiaomi, похоже, решила, что ей и так хорошо. Стало известно, что MIUI 13 будет построена на уже устаревшем Android 11. Однако будут исключения, сообщает 24 Канал.

Информация от китайского инсайдера говорит, что в этом году не следует ожидать ни смартфона с MIUI 13 из коробки. Сама же оболочка будет анонсирована уже осенью.

Когда ждать MIUI 13

Летом представитель Xiaomi сообщил, что MIUI 13 выйдет ближе к концу 2021 года. Релиз решили отложить, чтобы лучше проработать систему после шквала критики от пользователей, столкнувшихся с багами в 12 версии оболочки. Компания тогда заявила, что не успевает довести систему до того вида, в котором желает ее видеть. Последние данные показывают, что анонс следует ожидать в ноябре. О дате начала обновлений еще ничего неизвестно.

Закрытое бета-тестирование вроде начнется в конце года - судя по всему, сразу после премьеры. Обычно для него выделяют не менее месяц, после чего идет открытый бета-тест и только тогда появляется финальная версия.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что смартфоны с MIUI 13 из коробки появятся только в следующем году. Не исключено, что даже Xiaomi 12 выйдет из MIUI 12.5 Enhanced, а потом одним из первых получит обновление до MIUI 13.

Кроме того: