Новая оболочка Xiaomi построена на Android 11
Пока производители смартфонов стараются как можно быстрее обновить свои устройства до новой версии Android, чтобы удовлетворить желания пользователей, Xiaomi, похоже, решила, что ей и так хорошо. Стало известно, что MIUI 13 будет построена на уже устаревшем Android 11. Однако будут исключения, сообщает 24 Канал.
Информация от китайского инсайдера говорит, что в этом году не следует ожидать ни смартфона с MIUI 13 из коробки. Сама же оболочка будет анонсирована уже осенью.
Когда ждать MIUI 13
Летом представитель Xiaomi сообщил, что MIUI 13 выйдет ближе к концу 2021 года. Релиз решили отложить, чтобы лучше проработать систему после шквала критики от пользователей, столкнувшихся с багами в 12 версии оболочки. Компания тогда заявила, что не успевает довести систему до того вида, в котором желает ее видеть. Последние данные показывают, что анонс следует ожидать в ноябре. О дате начала обновлений еще ничего неизвестно.
Закрытое бета-тестирование вроде начнется в конце года - судя по всему, сразу после премьеры. Обычно для него выделяют не менее месяц, после чего идет открытый бета-тест и только тогда появляется финальная версия.
Поэтому можно с уверенностью говорить, что смартфоны с MIUI 13 из коробки появятся только в следующем году. Не исключено, что даже Xiaomi 12 выйдет из MIUI 12.5 Enhanced, а потом одним из первых получит обновление до MIUI 13.
Кроме того:
- Китайский инсайдер советует уменьшить ожидания относительно новой версии оболочки, ведь она будет очень похожа на нынешние версии 12 и 12.5 Enhanced.
- Изменения будут в основном заметны в визуальной части фирменных приложений.
- Версий будет две: одна построена на новом Android 12, другая - на базе Android 11.
- Это означает, что все пользователи получат новый Android. Касается это в первую очередь смартфонов, выпущенных два и более года назад.
- Если это правда, то вариант на базе Android 11 не получит новых функций, которые в этом году добавила Google в своей операционной системы. Такая система сможет получить разве обновленный дизайн.