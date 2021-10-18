Газпром отказался увеличивать транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности на транзит газа через Украину в Европу на аукционе 18 октября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Оператор ГТС Украины предложил в данный день транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".

Однако предложенные мощности остались невостребованными.