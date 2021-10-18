Мендель раскритиковали за безграмотный пост в соцсети

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, являющаяся сейчас внештатным советником главы ОП, написала безграмотный пост в Facebook, сообщает УНИАН.

Рассуждая о сериале "Игра в кальмара", Мендель допустила сразу несколько ошибок в одном предложении.

"Удастся ли в "Игре в кальмара" сохранить человеческую душу? Или придется умалить свое развитие до уровня головоного малюска?" - написала Мендель.

После критики советник главы ОП исправила одну из ошибок, написав слово "моллюск" правильно. Но даже после редактирования слово "головоногого" так и осталось с "обрезанным" окончанием.

В комментариях к этому посту пользователи соцсети высмеяли бывшего пресс-секретаря президента из-за допущенных ошибок. Комментаторы поставили ей "двойку по грамматике" и посоветовали "вернуться в школу".

Также были предположения, что Мендель, написав слово "малюска", думала о нынешнем министре юстиции Денисе Малюське.

Позже многие комментарии с критикой исчезли, а Мендель ограничила этот пост для комментирования.