В психбольнице Волынской области произошла вспышка COVID-19

В Волынской областной психиатрической больнице, находящейся в селе Липыны, произошла вспышка COVID-19. В связи с распространением инфекции в медицинском учреждении развернули ковидный стационар, сообщает Волынские новости.

По словам главного врача учреждения Людмилы Юрко, 12 октября среди пациентов психбольницы обнаружили первые симптомы заболевания - повышенную температуру. Позже коронавирус подтвердили с помощью ПЦР-тестирования.

«В тот же день, 12 октября, нашу больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19. И мы развернули ковидное отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз» , - отметила руководительница коммунального учреждения.

Главный врач отметила, что по состоянию на 18 октября коронавирус подтвердили у 39 пациентов психиатрической больницы. Все они имеют легкую форму заболевания или средней степени.

Она добавила, что случаи COVID-19 есть и среди персонала больницы. Эти сотрудники находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.