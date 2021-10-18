Запасы угля на государственных ТЭС выросли впервые после помощи ДТЭК

Запасы угля на государственных ТЭС выросли впервые после помощи ДТЭК

Запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" за выходные выросли на 37%, в том числе благодаря экстренной поставке 37,5 тыс. тонн от ДТЭК Рината Ахметова, свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает РБК-Украина.

За выходные дни (с 12 по 17 октября) на все три ТЭС поступило 55,3 тыс. тонн угля, из которых 37,5 тыс. тонн (или 70%) экстренно поставила компания ДТЭК.

Соответственно, запасы угля на государственных ТЭК за эти дни выросли на 26 тыс. тонн - с 69,8 до 95,8 тыс. тонн.

Напомним, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

Автор: Наталия Гурковская

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