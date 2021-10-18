Запасы угля на государственных ТЭС выросли впервые после помощи ДТЭК

Запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" за выходные выросли на 37%, в том числе благодаря экстренной поставке 37,5 тыс. тонн от ДТЭК Рината Ахметова, свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает РБК-Украина.

За выходные дни (с 12 по 17 октября) на все три ТЭС поступило 55,3 тыс. тонн угля, из которых 37,5 тыс. тонн (или 70%) экстренно поставила компания ДТЭК.

Соответственно, запасы угля на государственных ТЭК за эти дни выросли на 26 тыс. тонн - с 69,8 до 95,8 тыс. тонн.

Напомним, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

Автор: Наталия Гурковская