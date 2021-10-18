Украина увеличила экспорт зерна

Украина увеличивает объемы и темпы экспорта зерна на фоне рекордных урожаев пшеницы и ячменя в 2021 году, свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает УНИАН.

С начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022 года) и по состоянию на 18 октября в Украине отгрузили 16,5 млн тонн зерновых, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,7 млн тонн (на 700 тыс. тонн больше), ячменя - более 4 млн тонн (на 720 тыс. тонн больше). Также отгружено 1,5 млн тонн кукурузы, уборка которой еще продолжается.

В целом в этом сезоне Украина планирует экспортировать 24,5 млн тонн пшеницы, 5,2 млн тонн ячменя и 30,8 млн тонн кукурузы. Вместе с другими культурами общий экспорт зерна в 2021-2022 МГ должен составлять 61,5 млн тонн.