Глава Пентагона приедет в Киев: названа дата

Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин отправится в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов. Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.