Телескоп Hubble сделал удивительный снимок взорвавшейся звезды

Космический телескоп Hubble сфотографировал остаток сверхновой, который выглядит как Пакман, глотающий звезды, сообщает Новое время.

Объект, известный как N 63A, на самом деле представляет собой остатки сверхновой — сильнейшего взрыва, вызванного взрывом звезды под собственным весом в конце ее жизни, — расположенной в Большом Магеллановом Облаке (LMG), соседней галактике, одной из немногих галактик, которые можно увидеть невооруженным глазом с Земли.

LMG содержит несколько областей звездообразования или туманностей, где большие облака газа конденсируются и коллапсируются в молодые звезды. Остаток сверхновой находится в одном из этих звездных питомников, окруженный множеством звезд, и эта высокая концентрация звезд напоминает энергетические гранулы, которые проглатывает Pac-Man в известной видеоигре.

Известно, что сверхновые звезды вызывают образование звезд и планет в окрестностях, выбрасывая газ и тяжелые элементы. Однако в этом случае мощные ударные волны, по-видимому, остановили звездообразование в этом регионе, рассеивая окружающий газ, который уже находился в процессе рождения новых звезд.

Но объект N 63A все еще относительно молод, и по мере того, как он приобретет свою окончательную конфигурацию, в будущем, по данным NASA, он, вероятно, даст толчок своей собственной области звездообразования.

Добавим, в период с июня по июль телескоп Hubble не работал чуть больше месяца после того, как аппаратный сбой заставил NASA перевести его в «безопасный режим». Но техническим специалистам удалось перезагрузить спутник, который был запущен в 1990 году, и теперь он вернулся к съемке окружающей Вселенной.

Космическая рука расположена на участке космоса примерно в 17 000 световых лет от Земли.

«Рука» возникла в результате гибели массивной звезды в результате взрыва сверхновой, оставившего после себя быстро вращающийся сверхплотный звездный труп, известный как пульсар, сообщили члены команды Чандры в описании изображений.

Реликт сверхновой в форме руки называется MSH 15−52, он расположен на расстоянии около 17 000 световых лет от Земли. По словам членов команды Чандры, астрономы считают, что свет от его взрыва достиг нас около 1700 лет назад, что сделало MSH 15−52 одним из самых молодых остатков сверхновой, известных в нашей галактике Млечный Путь.