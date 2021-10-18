Зеленский поручил усилить информационную кампанию и темпы вакцинации

Рост заболеваемости коронавирусной болезни в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время совещания глава правительства поручил руководителю Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Со своей стороны, Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей – обеспечить такую ​​возможность", – отметил президент.

Он также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к информационной кампании о важности прививок среди украинцев.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов. Нарушителей, среди которых врачи, представители лабораторий и посредники, уже привлечены к ответственности.