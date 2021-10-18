Во Львове приостановили работу ночных клубов

Во Львове приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации вокруг коронавируса. В городе ограничат работу ночных клубов и заведений общественного питания, сообщает РБК-Украина.

По словам городского головы Андрея Садового, во Львове, вследствие увеличения количества желающих привиться - продлены часы работы центров для вакцинации.

Согласно установленному протоколу, в городе ограничена работа заведений общественного питания до 23:00.

"Ночным клубам работать запрещено" , - написал Садовый.

За нарушение требований правил карантина ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.

Автор: Сергей Пышкин