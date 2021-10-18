Во Львове приостановили работу ночных клубов
Во Львове приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации вокруг коронавируса. В городе ограничат работу ночных клубов и заведений общественного питания, сообщает РБК-Украина.
По словам городского головы Андрея Садового, во Львове, вследствие увеличения количества желающих привиться - продлены часы работы центров для вакцинации.
Согласно установленному протоколу, в городе ограничена работа заведений общественного питания до 23:00.
"Ночным клубам работать запрещено", - написал Садовый.
За нарушение требований правил карантина ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.
Автор: Сергей Пышкин