Витренко назвал категории потребителей, которым достанется дешевый газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, какие категории потребителей могут рассчитывать на гарантированный газовый ресурс от компании, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал на брифинге.

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, обеспечит достаточный ресурс газа для таких категорий потребителей, как население, как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, для бюджетных организаций, для коммунальных организаций, религиозных учреждений. То есть там, где сейчас мы видим определенные кризисные явления, когда некоторые ненадежные частные поставщики подводят своих клиентов" , - сказал он.

В отношении промышленных потребителей, как сказал Витренко, все будет зависеть от спроса с их стороны.

"Если спрос со стороны промышленности по рыночной цене, то "Нафтогаз", как поставщик "последней надежды", обеспечит все необходимые объемы" , - сказал Витренко.

Цена газа на хабах:

В "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.