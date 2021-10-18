Премьер Польши рассказал о превращении ЕС в доминирующую организацию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравеций в письме к государствам ЕС, опубликованном на сайте польского правительства, завил, что Европейский союз (ЕС) превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками, сообщает Лента.Ру.

По словам главы польского кабмина, органы власти ЕС начали принимать решения, которые выходят за пределы их компетенции. В пример он привел попытку финансового давления со стороны Европейской комиссии на решения польских органов власти. Премьер Польши отметил, ЕС превращается в институт, который начинает превалировать над национальными законами стран-участниц.

"Без какой-либо правовой основы, имеет место попытка заставить государства-члены делать то, что им говорят институты ЕС, независимо от того, есть ли у них законное основание для таких приказаний" , — заявил Моравецкий.

При этом он заверил союзников Польши в том, что Варшава остается приверженной Евросоюзы и не собирается выходить из объединения.

В заключении Моравецкий заявил, что ЕС постепенно становится антидемократическим институтом, который принимает решения в отрыве от воли стран-участниц. По словам польского премьера, сила Союза заключена в возможностях и свободе стран-участниц. Однако если лишить государства этой свободы, то весь ЕС в целом и каждый его участник в отдельности ослабнут.

8 октября конституционный суд Польши признал, что польская конституция обладает приоритетом над законами ЕС.