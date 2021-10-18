Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт "Европейской солидарности", сообщает РБК-Украина.

Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине. В частности, в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.

Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины, и происходить через правовой и юридически обоснованный способ.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Автор: Наталия Гурковская