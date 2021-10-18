Кабмин решил отобрать бюджеты территориальных громад

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект, который позволяет Министерству финансов и местным государственным администрациям приостанавливать выполнение бюджетов территориальных громад, а также ликвидирует бюджеты развития, сообщает НикВести.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6062, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины. Законопроект представляет собой серию сквозных правок к статьям Бюджетного кодекса Украины.

Ликвидация бюджетов развития местных бюджетов запланирована на 2023 год. Проектом закона предусматривается перенос источников финансирования доходов бюджета развития в общий фонд. Таким образом, доходы развития будут направлены на текущие расходы — фонд заработной платы, содержание и так далее.

Также законопроект позволяет забирать у местных бюджетов неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции, что запретит местным властям использовать возможность накопления этих денег.

Предложенный правительством законопроект также значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и местных государственных администраций. Их чиновники смогут через суд останавливать решения местных советов о бюджете, причем не придется даже дожидаться окончания судебного разбирательства.

Законопроектом предлагается направлять в госбюджет 70% доходов от выкупа коммунальной земли.

Также изъятие термина «бюджет развития» из статей Бюджетного кодекса лишит органы местного самоуправления права на депозитное размещение в банках.

Помимо прочего, проект закона сокращает источники доходов для местных громад, изымая из структуры доходов оплату сборов за выдачу лицензий на проведение лотерей.

Напомним, в 2014 году правительство Украины взяло курс на децентрализацию — передачу части полномочий от центра на места.

Начиная с 2015 года благодаря бюджетной децентрализации значительно выросли доходы местных бюджетов. Так, в лучшие годы бюджет развития Николаева доходил до 1 миллиарда гривен.

После этого центральная власть начала увеличивать финансовую нагрузку на местные бюджеты, передавая им расходы, которые ранее никогда не были в ведении местного самоуправления, например — финансирование профтехучилищ, которые даже не находятся в коммунальной собственности.

В настоящий момент в нагрузку местным бюджетом также добавили расходы на компенсацию за экономически необоснованный тариф на тепло.