В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение в самолете

В Польше пограничникам пришлось усмирять пассажиров самолета, прилетевшего из Харькова в Краков, сообщает Украинская правда.

Экипаж самолета, который летел из Харькова в Краков, имел проблемы с агрессивными пассажирами. Двое граждан Украины начали ссору.

Пограничников сообщили о словесной перепалке и попытке физической агрессии. Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и гражданка Украины, которая снимала на видео всю ситуацию.

Двух граждан Украины оштрафовали. Третий отказался платить штраф, потому ходатайство о его наказании было передано в суд.