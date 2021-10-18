Дожди на востоке и похолодание до 9°С: погода 19 октября в Украине

Вторая декада октября заканчивается преимущественно сухой и ясной, немного облачной погодой﻿ с устоявшимися на прошлой неделе показателями в 10-13°С в среднем.

Итак, во вторник, 19 октября, в западных, центральных, северных, восточных, а также в большинстве южных областей и в Крыму ожидается температура около 9-13°С днем и от 2°С на севере до 7°С на юге ночью. Самой теплой областью Украины окажется Одесская – там обещают 12-14°С днем и 5-7°С ночью.

Дожди 19 октября ожидаются во всех восточных, а также в соседней Запорожской области. На остальной территории ожидается сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра на основной территории страны ожидается на уровне 11-22 км/час в среднем. В Харьковской, Одесской областях и местами в Крыму возможны шквалы до 25 км/час. Наименее ветрено будет на западе – там обещают ветер около 7-14 км/час. И самый сильный ветер будет на севере страны – 14-25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 19 октября в Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 19 октября ожидается температура от 3°С до 10°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и, возможно, небольшой дождь.