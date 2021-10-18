В Ровно мужчина пытался похитить маршрутку с пассажирами

В Ровно вчера вечером на автовокзале нетрезвый мужчина пытался похитить маршрутку с пассажирами.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря управления патрульной полиции Ровно Оксану Юрченко, сообщает УНИАН.

Юрченко рассказала, что на территории автовокзала четверо нетрезвых мужчин пытались сесть в маршрутку "Ровно-Корец".

Это вызвало протест со стороны других пассажиров. Один из членов нетрезвой группы, воспользовавшись невнимательностью водителя, сел за руль маршрутки и предпринял попытку тронуться с места. Эту попытку пресекли пассажиры.

После этого началась драка между пассажирами и компанией нетрезвых мужчин.

По информации Юрченко, прибыв на место происшествия, патрульные увидели драку между несколькими мужчинами. При исполнении служебных обязанностей по наведению порядка пострадал полицейский.

"Один из участников конфликта сел за руль маршрутки "Ровно-Корец" и совершил попытку угона. По словам пассажиров, злоумышленник нажал на педаль газа. Он задержан. Им оказался 23-летний житель Корецкого района. Согласно справке врача, он находился в нетрезвом состоянии" , – рассказала пресс-секретарь.

Руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции Ровненской области Мария Юстицкая рассказала, что по факту нанесения полицейскому телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.