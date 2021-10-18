Украина и МВФ договорились о 2-м транше stand-by на $700 млн

Команда сотрудников Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA), сообщает Интерфакс-Украина.

"Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", – говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой Холлар по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.