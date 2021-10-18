Монголия предложила решать мировые проблемы алкоголем

Чтобы избежать мировой войны лидерам стран стоит искать общий язык через «сто граммчиков». С таким предложением выступил монгольский депутат, глава делегации страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар, сообщает Лента.Ру.

Политик обеспокоен, что маленькие страны могут не дождаться, когда большие державы найдут общий язык.

"Мы, будучи ни при чем, не хотим, чтобы наша страна исчезла" , — заявил политик.

Цогтбаатар посоветовал главам государств запереться в бункере с алкоголем.