ЕС собирается исключить Украину из перечня "COVID-безопасных" стран

Евросоюз на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Это означает, что для украинцев границы стран ЕС могут снова закрыться, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал брюссельский журналист Рикарда Йозвяка.

"На этой неделе Украина будет удалена из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев COVID-19 означает, что страна больше не будет попадать в этот список" , - рассказал журналист на странице в Twitter.

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

Зачем этот список

ЕС каждую неделю обновляет "зеленый" список стран, где позитивная ситуация с коронавирусом. Государствам ЕС рекомендуют открыть границы для путешествующих из стран, которые в "зеленом" списке. Однако, если страна выбывает из "зеленого" списка, тогда члена ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.

Сейчас список выглядит так:

Австралия,

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Иордания,

Кувейт,

Новая Зеландия,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Однако члены Евросоюза сами решают, какие ограничения для тех или иных стран устанавливать. Поэтому те страны ЕС, которые уже пропускают украинцев, могут не закрыть свои границы, если так решат.

Автор: Дмитрий Левицкий