Ротации в Кабмине: отставки возможны уже на этой неделе

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский напишет на этой неделе заявление об отставке. Оно должно до конца недели появиться в Верховной раде.﻿ Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура, сообщает РБК-Украина.

По его словам, эту информацию членам монобольшинства озвучили на заседании фракции. Никаких других кадровых ротаций в Кабмине депутаты не обсуждали.

"Еще кандидат ему на замену не определен. Глава фракции Давид Арахамия сказал, что еще будут рассматриваться предложения фракции касательно кандидатур" , - рассказал Качура.

Напомним, о возможности отставки Абрамовского заговорили после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента.

Автор: Ульяна Безпалько