Ротации в Кабмине: отставки возможны уже на этой неделе
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский напишет на этой неделе заявление об отставке. Оно должно до конца недели появиться в Верховной раде. Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура, сообщает РБК-Украина.
По его словам, эту информацию членам монобольшинства озвучили на заседании фракции. Никаких других кадровых ротаций в Кабмине депутаты не обсуждали.
"Еще кандидат ему на замену не определен. Глава фракции Давид Арахамия сказал, что еще будут рассматриваться предложения фракции касательно кандидатур", - рассказал Качура.
Напомним, о возможности отставки Абрамовского заговорили после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента.
Автор: Ульяна Безпалько