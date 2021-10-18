"Вы делаете глупости": нардеп раскритиковал санкции СНБО

Решения Совета национальной безопасности Украины относительно санкций несут в себе угрозу для обычных граждан Украины из-за большого количества ошибок.﻿ Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя санкционный список СНБО по уголовным авторитетам, в котором нашли 108 ошибок, сообщает Украина 24.

"Я могу добавить пример одесситки, у которой одна буква отличается от кого-то, гражданки России, внесенной в санкционные списки. Но у нее заблокированы все счета, человек не может купить себе билет. Это обычная гражданка Украины - не бизнесмен большой, не депутат, не политик... Что будет дальше? СНБО печет санкции, как пирожки, собирается и какую-то ерунду выносит по пятницам" , - возмутился политик.

Гончаренко сравнил заседания СНБО каждую пятницу с телесериалом:

"А так, как на эти серии нечего серьезного выносить, дальше выносят что угодно. Давайте кого-то выселят из Конча Заспы. Мне интересно, кого выселили? Полная тишина - как заявили, ничего нет. Давайте еще что-то, каких-то воров в законе. Но вы делаете глупость - принимаете решение, в котором 108 ошибок по одному пункту. Волосы дыбом!"

По словам нардепа, решения СНБО " несут опасность для обычных граждан Украины ".