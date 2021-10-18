На Черниговщине от коронавируса умер школьник

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса COVID-19 умер ученик местной школы, сообщает УНИАН.

О смерти школьника сообщил в понедельник, 18 октября, городской голова Ратан Ахмедов.

По словам мэра, в населенном пункте растет количество больных, больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим" , – отметил корюковский городской голова.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

По информации местных СМИ, умерший парень был учеником 9-го класса.

С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.