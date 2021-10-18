"Слуги" заменили своего представителя в украинской делегации в ПАСЕ

Народный депутат ("Слуга народа") Александр Ковальчук вышел из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, сообщает Деловая столица.

Об этом написала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

"Александр Ковальчук выходит из состава украинской делегации в ПАСЕ и уступает свое место представительнице "Слуги Народа" Елене Мошенец" , — написала она.

По словам спикера "Слуг", решение Ковальчук принял лично, о чем сообщил на заседании фракции.

Кроме того на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение об исключении из состава нардепа-мажоритарщицу Людмилу Буймистер. Она проголосовала против закона "об олигархах" и отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.